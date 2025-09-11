Vendeva auto online mai esistite: arrestato cuoco a Marina di Camerota

Convinti dalle offerte, i potenziali acquirenti versavano anticipi su carte prepagate per la presunta consegna dell’auto, ma una volta ricevuti i pagamenti il cuoco interrompeva ogni contatto.

Un cuoco che lavora da alcuni mesi in un ristorante di Marina di Camerota è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di truffa online legata alla vendita di auto inesistenti.

Secondo le indagini, riportate da Infocilento, l’uomo pubblicava annunci su noti siti di compravendita offrendo veicoli a prezzi particolarmente vantaggiosi. Convinti dalle offerte, i potenziali acquirenti versavano anticipi su carte prepagate per la presunta consegna dell’auto, ma una volta ricevuti i pagamenti il cuoco interrompeva ogni contatto, facendo perdere le proprie tracce. Finora i militari hanno raccolto almeno trenta denunce legate a questo meccanismo fraudolento.

