Vietri sul Mare celebra i sapori della Costiera con la prima edizione di Gusta Marina: ecco quando

L’evento offrirà a turisti e buongustai l’occasione di scoprire i mille sapori della Costiera Amalfitana, tra piatti di mare, proposte di terra e le eccellenze della pasticceria e gelateria locale.

Torna la gastronomia di qualità a Vietri sul Mare con la prima edizione di Gusta Marina, in programma dal 12 al 14 settembre 2025. L’evento offrirà a turisti e buongustai l’occasione di scoprire i mille sapori della Costiera Amalfitana, tra piatti di mare, proposte di terra e le eccellenze della pasticceria e gelateria locale.

Organizzata dalla Pro Loco di Vietri sul Mare, con il patrocinio del Comune, dell’Unpli Salerno e dell’Associazione Ristoratori Città di Vietri Costa d’Amalfi, la manifestazione trasformerà piazza Monsignor Attilio Della Porta in un villaggio gastronomico: gli stand apriranno alle 19.30, con accesso regolato dall’acquisto di un ticket da 10 euro. Tra le specialità in programma: totani e patate, tubetti con ricciola, cuoppo, dunderi vietresi, focaccia e mortadella, tagliatelle con seppie e zucchine, risotto alla pescatora, pasta e fagioli con le cozze, spumone e torte locali, accompagnati da birra, Aglianico e Greco di Tufo.

Gusta Marina non sarà solo cibo: il programma prevede anche musica e intrattenimento per tutte le età. Si parte venerdì 12 settembre con il concerto dei Come Max (ore 21.30), sabato 13 spazio ai Vaskom (ore 21.30), mentre domenica 14 settembre chiusura con il Party Anni ’90 (ore 19.00). I più piccoli avranno a disposizione l’Area Kids con giochi e animazione, mentre i visitatori potranno raggiungere Marina di Vietri comodamente in traghetto grazie alla partnership con Travelmar, con tariffe agevolate e un buono omaggio per un bicchiere di vino o birra.

Un evento pensato per unire gusto, cultura e divertimento, celebrando le eccellenze enogastronomiche e la vivacità della Costiera Amalfitana.