Derby campano equilibrato. Scafatese e Nocerina si dividono la posta: 1-1

Il derby tra Scafatese e Nocerina, disputato al Comunale di Santa Maria la Carità, si chiude con un pareggio che rispecchia l’andamento del match: 1-1 il risultato finale, con reti di Vacca per i molossi e di Maggio per i canarini.

Il derby tra Scafatese e Nocerina, disputato al Comunale di Santa Maria la Carità, si chiude con un pareggio che rispecchia l’andamento del match: 1-1 il risultato finale, con reti di Vacca per i molossi e di Maggio per i canarini.

La cronaca del match

La gara prende avvio con la Scafatese più intraprendente: al 2’ Bigi prova a sorprendere con un destro a giro che sfiora il bersaglio, mentre poco dopo (5’) è Felleca a mettere alla prova i riflessi di Leonardo su calcio piazzato. La Nocerina alza i giri al 21’ con Diop, che di testa sfiora il vantaggio. Nonostante i sette corner a favore dei padroni di casa, la prima frazione resta avara di emozioni e si chiude senza reti.

Nella ripresa, il match si sblocca al 52’: Felleca inventa un filtrante per Vacca che, inseritosi in area, batte Leonardo portando avanti i rossoneri. La reazione della Scafatese è immediata: al 67’ Maggio trasforma con freddezza un calcio di rigore che riporta in equilibrio il risultato. I gialloblù prendono fiducia e al 71’ sfiorano il sorpasso con Volpicelli, il cui tentativo direttamente da corner viene respinto da Wodzicki. All’81’ la Nocerina ci prova con Bezzon, ma il suo tiro centrale non impensierisce Leonardo. Negli ultimi minuti la partita cala d’intensità e si spegne senza altre occasioni degne di nota.

Formazioni iniziali

Scafatese: Leonardo; Baldan, Acquadro (90’+3 Orefice), Suhs, Volpicelli (76’ Molinaro), Esposito (72’ Simonetta), Maggio, Convitto (60’ Dambros), Faiello, Guerra, Bigi (72’ Cecere).

All.: Gianluca Esposito.

Nocerina: Wodzicki; Morrone (86’ Tazza), Troest, Vacca (64’ Konate), Diop (82’ Rosso), Bezzon, Morales, Russo, Kernezo (72’ Opoola), Maggiore, Felleca (72’ Giannone).

All.: Salvatore Campilongo.

Direzione di gara: arbitro Giorgio D’Agnillo (Vasto), assistenti Lattarulo (Treviglio) e Eltantawy (Chiari).

Ammoniti: Esposito, Guerra, Volpicelli, Maggio (S); Bezzon, Vacca, Diop, Morales (N).

Marcatori: 52’ Vacca (N), 67’ Maggio (S).