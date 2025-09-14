Elezioni regionali. Pd Salerno: in lista Fiore, Farina e Ferrara

La partita salernitana del Pd
La lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno comincia a prendere una forma definita, tra conferme e indiscrezioni che si rincorrono giorno dopo giorno. Un passaggio particolarmente osservato, considerata la recente indicazione di Piero De Luca quale nuovo segretario regionale del Pd in Campania, che rende il voto salernitano un banco di prova significativo.
La candidatura di Nello Fiore
Tra i nomi che entrano in lista figura anche quello di Nello Fiore, storico esponente di Campania Libera, forza politica che alle prossime regionali non sarà più nella coalizione di centrosinistra. Una scelta che rappresenta un segnale di apertura ma anche di ridefinizione degli equilibri interni.
Alfonso Farina per la Valle dell’Irno
Per la Valle dell’Irno, la scelta sembra essere caduta sull’attuale assessore comunale di Baronissi, Alfonso Farina, che avrà l’incarico di compattare l’elettorato democratico dell’intero comprensorio. Una candidatura che punta a rafforzare il radicamento territoriale del partito e a consolidare i consensi in un’area politicamente strategica.
Annarita Ferrara con il sostegno di Nocera
Dal Comune di Nocera Inferiore arriva invece la conferma del nome di Annarita Ferrara, attuale consigliere provinciale del Pd. La sua candidatura è sostenuta con decisione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo De Maio, segno di un’unità interna che il partito intende mettere in campo nella sfida elettorale.
La partita salernitana, dunque, si arricchisce di figure esperte e radicate, in un equilibrio che il Pd proverà a trasformare in consenso, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo nella geografia politica provinciale e regionale.
