“Fuori dal Coro”, stasera il caso di Cristina Pagliarulo: l’autopsia parla di ritardi e responsabilità mediche

Secondo l’autopsia, se l’intervento chirurgico fosse stato effettuato entro sei ore dall’insorgenza dei sintomi, si sarebbe potuta evitare la necrosi.

Questa sera, in prima serata su Retequattro, “Fuori dal Coro” dedicherà un approfondimento al caso di Cristina Pagliarulo, la 41enne morta dopo 40 ore di attesa al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno. In studio con Mario Giordano ci sarà la madre, Giovanna. La trasmissione mostrerà in esclusiva il testo dell’autopsia, che documenterebbe gravi ritardi e responsabilità mediche.

Il referto

Cristina era arrivata al pronto soccorso alle 3.05 del 3 marzo 2025. Dopo dieci ore fu sottoposta a una tac, i cui risultati non furono interpretati come ischemia intestinale. Secondo l’autopsia, se l’intervento chirurgico fosse stato effettuato entro sei ore dall’insorgenza dei sintomi, si sarebbe potuta evitare la necrosi.

La donna fu operata solo alle 17.30 del giorno successivo e morì il 6 marzo. Sempre nel referto si legge che “il ritardo nel trattamento chirurgico è stato tale da superare il margine di errore accettabile, configurando una condotta chiaramente colposa”. Il documento conclude che “il nesso causale tra il mancato intervento e il decesso è scientificamente fondato”.

Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta: sette tra medici e paramedici risultano indagati