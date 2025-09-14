Piano di Sorrento, 17enne sorpreso a rubare scooter: nei guai anche il complice 33enne

Un nuovo episodio di microcriminalità scuote la Penisola Sorrentina.

A Piano di Sorrento, in via Santa Margherita, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno sorpreso nella notte due individui intenti a manomettere il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato in strada.

Si tratta di un 17enne del posto e di V. V., 33 anni, entrambi fermati dopo essere stati colti in flagrante. Per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto, mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero.

A rendere la vicenda ancora più grave è la recidiva del giovane, già denunciato appena un mese fa per lo stesso identico reato.

Durante la perquisizione, inoltre, i militari hanno rinvenuto nelle tasche del ragazzo un grosso coltello da sub, ora sequestrato.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’attenzione costante dei Carabinieri sul territorio per contrastare fenomeni di criminalità diffusa e tutelare la sicurezza dei cittadini.