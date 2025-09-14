San Marzano sul Sarno, riapre ai più piccoli l’asilo nido

Una riapertura attesa

San Marzano sul Sarno. Nuovi spazi per l’asilo nido comunale. Giovedì 18 settembre riapre le porte ai più piccoli l’asilo nido comunale “Santa Rita da Cascia”. La struttura, dopo lavori di manutenzione e miglioramento, si presenta rinnovata e pronta ad accogliere un numero crescente di piccoli alunni.

Il valore sociale del servizio

Il sindaco Andrea Annunziata ha espresso soddisfazione: «Restituire alla comunità un servizio educativo di qualità è un segnale concreto di attenzione alle famiglie. L’asilo nido rappresenta un presidio fondamentale per la crescita e la socialità dei bambini».

Benessere dei più piccoli

Sulla stessa linea l’assessore alle politiche sociali, Colomba Farina: «Abbiamo lavorato affinché i bambini potessero trovare uno spazio bello, sicuro e stimolante. Gli investimenti fatti testimoniano quanto riteniamo centrale il benessere dei più piccoli nella nostra visione educativa» dice la delegata.

Interventi mirati e sicurezza

Gli spazi interni sono stati tinteggiati e curati nei dettagli, per creare ambienti accoglienti e sereni. All’esterno, i giardini sono stati arricchiti con nuove giostrine per ampliare i servizi offerti e garantire ai bambini aree di gioco sicure.

Un punto di riferimento

Con gli interventi realizzati, l’asilo nido “Santa Rita da Cascia” si conferma un punto di riferimento per le famiglie di San Marzano sul Sarno, pronto a ripartire con professionalità, attenzione e una visione educativa orientata al futuro.

