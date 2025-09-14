Sant’Egidio del Monte Albino, tentato furto al “Bricoware”: arrestati due uomini e una donna

Sant’Egidio del Monte Albino (SA) – Due uomini e una donna sono stati fermati dai carabinieri di Nocera Inferiore mentre tentavano di introdursi all’interno del negozio di bricolage “Bricoware”, nella serata di venerdì.

La pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è stata allertata dall’allarme scattato grazie al sistema di videosorveglianza del negozio. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso i tre sospetti, li hanno bloccati e condotti in caserma.

Il giorno successivo, durante il rito direttissimo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore, gli imputati hanno risposto dell’accusa di tentato furto. L’arresto è stato convalidato, ma i tre sono stati rimessi in libertà con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. La misura potrà essere aggravata in caso di inadempienze.