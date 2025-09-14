Sarno. Il sindaco Squillante presenzai al Corso volontari Protezione Civile:

Al via a Sarno il corso volontari Protezione Civile, promosso da “I Sarrasti” e inaugurato dal sindaco Squillante.

L’avvio del corso di formazione

Ha preso il via questa mattina a Sarno, presso l’ex mattatoio comunale in località Acquarossa, il corso di formazione gratuito per operatori volontari della Protezione Civile. L’iniziativa è promossa dall’associazione di volontariato “I Sarrasti”, con il patrocinio del Comune di Sarno, e ha come obiettivo il rafforzamento delle competenze operative dei volontari.

Obiettivi e durata dell’iniziativa

Il percorso formativo, che durerà un mese, intende migliorare ulteriormente la capacità di intervento dei volontari, chiamati a svolgere un ruolo decisivo durante eventi pubblici, manifestazioni e situazioni di emergenza. La formazione prevede lezioni teoriche e attività pratiche, così da garantire una preparazione completa e mirata.

Le istituzioni presenti

All’inaugurazione del corso hanno preso parte il sindaco Francesco Squillante, la vicesindaca Ida Mareschi, l’assessore Franco Robustelli e il presidente del Consorzio di Bonifica Rosario D’Angelo, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni locali al mondo del volontariato.

Il valore del volontariato per la comunità

Il progetto segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete di protezione civile efficiente e radicata sul territorio. La collaborazione tra Comune e associazioni locali rafforza la sicurezza collettiva e la resilienza della comunità sarnese, valorizzando al contempo l’impegno dei volontari che rappresentano una risorsa insostituibile.

