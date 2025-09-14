Tragedia a Ottaviano: va alla ricerca di funghi e viene aggredito da animali selvatici, muore 78enne

L’uomo era scomparso nel pomeriggio di sabato 13 settembre: a ritrovarlo, agonizzante e con profonde ferite compatibili con morsi di animali, è stato il figlio nei pressi di via Boscariello.

Ottaviano (Napoli) – È morto Angelo Cutolo, pensionato 78enne, dopo essere uscito per cercare funghi nei boschi alle pendici del Vesuvio. L’uomo era scomparso nel pomeriggio di sabato 13 settembre: a ritrovarlo, agonizzante e con profonde ferite compatibili con morsi di animali, è stato il figlio nei pressi di via Boscariello.

Il 78enne è stato trasportato d’urgenza alla clinica Santa Lucia, ma i tentativi dei medici di salvarlo si sono rivelati vani. La salma è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime ipotesi investigative, l’anziano potrebbe essere stato aggredito da cani randagi o da cinghiali selvatici. Non è escluso, tuttavia, che il decesso sia avvenuto a causa di un improvviso malore, seguito poi dall’attacco degli animali.

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano.