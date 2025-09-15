“Apri il passaggio o succede un guaio”: quattro giovani aggrediscono casellante nel Napoletano

I giovani, in auto, pretendevano che il dipendente aprisse il passaggio a livello nonostante fosse chiuso per l’imminente arrivo di un treno.

Da
Redazione
-

Attimi di paura sabato sera a Ottaviano (Napoli), dove un casellante dell’Ente Autonomo Volturno è stato aggredito da un gruppo di quattro ragazzi. I giovani, in auto, pretendevano che il dipendente aprisse il passaggio a livello nonostante fosse chiuso per l’imminente arrivo di un treno.

Al rifiuto dell’uomo, i ragazzi lo hanno colpito con testate, poi si sono messi sui binari inveendo contro il macchinista e costringendo il convoglio a fermarsi. Dopo l’episodio si sono allontanati.

Il casellante, sotto shock ma con ferite lievi, è stato medicato e dimesso con pochi giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ottaviano per identificare i responsabili.

Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha denunciato l’accaduto sui social: “Mi sono chiesto se sia giusto raccontare episodi simili, ma la verità non può essere nascosta. Dobbiamo interrogarci su che direzione abbia preso questo folle mondo”.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore