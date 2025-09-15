“Apri il passaggio o succede un guaio”: quattro giovani aggrediscono casellante nel Napoletano

Attimi di paura sabato sera a Ottaviano (Napoli), dove un casellante dell’Ente Autonomo Volturno è stato aggredito da un gruppo di quattro ragazzi. I giovani, in auto, pretendevano che il dipendente aprisse il passaggio a livello nonostante fosse chiuso per l’imminente arrivo di un treno.

Al rifiuto dell’uomo, i ragazzi lo hanno colpito con testate, poi si sono messi sui binari inveendo contro il macchinista e costringendo il convoglio a fermarsi. Dopo l’episodio si sono allontanati.

Il casellante, sotto shock ma con ferite lievi, è stato medicato e dimesso con pochi giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ottaviano per identificare i responsabili.

Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha denunciato l’accaduto sui social: “Mi sono chiesto se sia giusto raccontare episodi simili, ma la verità non può essere nascosta. Dobbiamo interrogarci su che direzione abbia preso questo folle mondo”.