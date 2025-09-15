Asilo nido riapre a Pagani con Agro Solidale (video)

Ripartono le attività del nido Felicetta Confessore a Pagani, con servizi garantiti da Agro Solidale e sostegno del sindaco De Prisco.

La riapertura del nido

Sono riprese le attività dell’asilo nido comunale Felicetta Confessore di via Pittoni a Pagani, che torna ad accogliere i più piccoli. La riapertura è resa possibile anche grazie all’impegno dell’azienda consortile Agro Solidale, che assicura continuità e qualità ai servizi offerti alle famiglie.

L’attenzione dell’amministrazione

L’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco ha confermato la propria vicinanza ai bambini della struttura e alle operatrici, sottolineando l’importanza di investire nei servizi educativi di base. Un gesto che si traduce in un sostegno concreto alle famiglie e in un segnale di attenzione verso la comunità.

