Castel San Giorgio, Vasca Valesana per sicurezza e verde pubblico (video)

Un presidio per la sicurezza idraulica
In località Campomanfoli sorge la Vasca di assorbimento Valesana, infrastruttura progettata dall’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in collaborazione con il Comune di Castel San Giorgio. L’opera è stata realizzata con un finanziamento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pari a 4,6 milioni di euro.
Una duplice funzione per il territorio
La Vasca svolge un ruolo determinante contro il rischio idrogeologico, contenendo le acque provenienti dalle alture circostanti, ma si configura anche come spazio urbano rigenerato. L’area, infatti, ospita una pista pedonale, un parco giochi e spazi attrezzati, offrendo alla cittadinanza un nuovo polmone verde.
Il ricordo di Francesco Di Pace
All’interno del sito è stata apposta una targa commemorativa in onore di Francesco Di Pace, figura storica dell’attivismo ambientale locale, scomparso prematuramente. Un segno che lega la funzione tecnica della Vasca a un messaggio di memoria e impegno civile.
