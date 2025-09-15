Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate, maxi operazione dei Carabinieri: sequestrate armi e droga

Controlli a tappeto tra movida e periferie: arresti, denunce e decine di sanzioni.

Intensificati i controlli dei Carabinieri a Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate.

Una vasta operazione di sicurezza, che ha visto impegnati i militari della compagnia stabiese insieme allo squadrone eliportato Sicilia e agli agenti della polizia municipale, ha portato ad arresti, sequestri e numerose denunce.

Nel mirino delle forze dell’ordine è finito G. G., 63 anni, già noto alle autorità: durante una perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola lanciarazzi, una pistola a salve modificata calibro 22 e un proiettile calibro 7,65. L’uomo è stato arrestato.

Parallelamente, l’attenzione si è spostata anche sulla movida cittadina: tre persone sono state denunciate per guida senza patente con recidiva biennale, mentre i posti di blocco hanno permesso di identificare 267 persone e controllare 76 veicoli, con 39 sanzioni al codice della strada elevate.

Non solo armi e sicurezza stradale: i controlli hanno portato anche al sequestro di droga. Un 52enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato con 900 grammi di marijuana nascosti in uno zainetto.

L’operazione, sottolineano i Carabinieri, rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle attività illecite sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini tra centro e periferie.