Cava de’ Tirreni. Polizza con firma di parente deceduta: due condanne

Cava de’ Tirreni (SA) – Due persone sono state condannate a due anni di reclusione con pena sospesa dal Tribunale di Nocera Inferiore per frode assicurativa, relativa a fatti avvenuti tra il 2012 e il 2017. I due imputati avevano falsificato i rinnovi di una polizza auto intestata a una parente deceduta nel 2011, al fine di pagare un premio assicurativo inferiore rispetto a quanto realmente dovuto.

Secondo quanto accertato, uno degli imputati apponeva annualmente una firma apocrifa per ottenere una classe di merito più vantaggiosa, mentre il secondo riceveva e consegnava la documentazione all’agenzia assicurativa, consapevole della morte della congiunta. La frode ha permesso di risparmiare circa metà del costo reale della polizza, considerando l’età avanzata dell’assicurata, il basso chilometraggio e l’assenza di sinistri precedenti, come riporta “Il Mattino“.

Oltre alla condanna, il Tribunale ha disposto un risarcimento dei danni, da quantificare in altra sede. Nelle motivazioni, il giudice ha sottolineato come i due imputati fossero pienamente consapevoli del decesso della parente e della natura dolosa della condotta.

L’inchiesta era nata da una querela del reparto antifrode, a seguito di un incidente che aveva coinvolto l’auto intestata alla donna deceduta. Dai controlli documentali erano emerse diverse anomalie. I condannati potranno ora presentare ricorso in Corte d’Appello.