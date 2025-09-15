De Maio: “Nocera torna a crescere, dal PIP di Fosso Imperatore al Masterplan dell’agro”

Grazie anche alle infrastrutture realizzate negli ultimi anni, come le nuove fognature, la zona industriale non avrà nulla da invidiare alle altre aree della Regione Campania e restituirà alla città la vocazione produttiva che merita”.

Il Comune di Nocera Inferiore è rientrato nella piena disponibilità di importanti spazi grazie all’intervento in giudizio dell’amministrazione. “Ora – spiega il sindaco Manlio Torquato – potremo approvare il nuovo PIP e avviare concretamente l’ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore. Grazie anche alle infrastrutture realizzate negli ultimi anni, come le nuove fognature, la zona industriale non avrà nulla da invidiare alle altre aree della Regione Campania e restituirà alla città la vocazione produttiva che merita”.

Nocera Inferiore si conferma crocevia strategico dell’agro, con servizi di rilievo come il Tribunale e poli di eccellenza. Ma come renderla sempre più attrattiva? “Nocera deve guadagnarsi questo ruolo – osserva De Maio – e lo può fare solo con sinergie, come già avviene da anni con i 13 sindaci dell’agro Nocerino Sarnese. Il Masterplan, intuizione del presidente De Luca, consente di programmare opere di valore sovracomunale, difficilmente realizzabili con soli fondi comunali. La priorità resta la mobilità, essendo in tanti in poco spazio, ma sono certo che questo lavoro migliorerà la vivibilità della nostra terra. Sono opportunità uniche che non ci lasceremo sfuggire”.

Sul fronte politico, un passaggio anche sulle prossime Regionali. “De Luca ha dato tanto alla Regione e alla nostra comunità. Non avendo più un leader del suo carisma, è comprensibile andare verso un ampio accordo, come quello siglato con i Cinque Stelle per la candidatura di Fico. Spero che questo percorso prosegua anche a livello nazionale per contrastare il centrodestra. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, da dirigenti e da amministratori”.

Un De Maio a tutto campo, dunque, che guarda con fiducia alle nuove sfide per la crescita di Nocera e di tutto il territorio.