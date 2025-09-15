Distrugge la stanza del B&B e scappa senza pagare: denunciata 56enne di Agropoli

Tende e lenzuola tagliate, lampade distrutte, cavi elettrici recisi e danni anche in bagno.

Tende e lenzuola tagliate, lampade distrutte, cavi elettrici recisi e danni anche in bagno: così una donna di 56 anni originaria di Agropoli ha lasciato la camera del B&B “Opera” di via Porcellaga, a Rovato (Brescia), prima di dileguarsi senza saldare il conto.

Secondo i titolari, la prenotazione per due notti era stata effettuata da un’altra donna che si era presentata come la figlia. “Sembrava tutto normale – raccontano – invece la signora, prima di partire, ha sfasciato la stanza. Faremo denuncia ai carabinieri e avvisiamo gli altri operatori: probabilmente cercherà un nuovo alloggio”.

Il soggiorno non è mai stato pagato: il bonifico promesso non è arrivato. I gestori aggiungono che la stessa donna avrebbe consumato anche in bar e ristoranti della zona senza saldare il conto.