Erchie, paradiso della Costiera Amalfitana minacciato dai rifiuti: mare invaso da plastica e assorbenti

Costiera Amalfitana – Tra Vietri sul Mare e Positano, la Statale Amalfitana regala panorami mozzafiato, strade a strapiombo sul mare e borghi incantevoli. Tra questi, spicca Erchie, una piccola frazione del Comune di Maiori, famosa per la sua spiaggia iconica e il fascino del borgo delimitato dalle torri saracene “La Cerniola” e “Il Tummolo”.

Negli ultimi tempi, però, a oscurare la bellezza del luogo è la situazione del mare. La spiaggia di Erchie è al centro di dibattiti per il forte inquinamento: tuffandosi o praticando attività in acqua, si nota come la presenza di plastica e assorbenti superi di gran lunga quella dei pesci, un tempo abbondanti nello specchio d’acqua. Un problema che, oltre a minacciare l’ecosistema marino, rappresenta una vera e propria tragedia per l’economia locale legata al turismo.