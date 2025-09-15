Furto notturno a Nocera Inferiore: preso di mira un chiosco di fiori vicino al cimitero

A denunciare l’accaduto è stato il titolare, Alessio Colella, che sui social ha pubblicato le immagini del presunto responsabile riprese dalle telecamere di videosorveglianza

Nocera Inferiore – Non si fermano i furti ai danni delle attività commerciali della città. Dopo gli episodi che hanno colpito ristoranti e pizzerie nei giorni scorsi, la scorsa notte i ladri hanno preso di mira un chiosco di fiori situato all’esterno del cimitero comunale.

A denunciare l’accaduto è stato il titolare, Alessio Colella, che sui social ha pubblicato le immagini del presunto responsabile riprese dalle telecamere di videosorveglianza, commentando amaramente: «Sei venuto a trovare anche me».

Le foto mostrano la cassa forzata ma vuota, le porte in ferro divelte con una spranga — poi abbandonata sul pavimento — e l’interno del chiosco completamente messo a soqquadro. L’episodio si inserisce nella lunga serie di incursioni notturne che, nelle ultime settimane, stanno creando paura e indignazione tra i commercianti nocerini.