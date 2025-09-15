Gragnano, omicidio Cesarano. Rubata 22 giorni prima la targa dello scooter usato dai killer

La targa dello scooter utilizzato per l’agguato a Alfonso Cesarano, il 34enne ucciso in via Cappella della Guardia tra Gragnano e Casola, era stata rubata il 7 agosto, ventidue giorni prima del delitto.
I tre indagati – Rita Letizia Maugeri, Salvatore Bifulco e Aniello Mirante – devono rispondere non solo dell’omicidio ma anche del furto.
Secondo la ricostruzione della DDA, l’omicidio del fedelissimo del boss Di Martino sarebbe stato pianificato almeno un mese prima dell’esecuzione, con una fase preparatoria meticolosa che includeva anche l’acquisizione della targa rubata.