Napoli, blitz dei Carabinieri tra Chiaiano e Piscinola

Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia Vomero nei quartieri di Chiaiano e Piscinola.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno identificato 279 persone e passato al setaccio decine di veicoli.

Il bilancio parla chiaro:

  • 13 ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.
  • Sul fronte della viabilità, controllati 56 mezzi con 50 sanzioni elevate e ben 30 sequestri, tra auto, scooter e persino un quad.

Durante i controlli, i Carabinieri della stazione di Marianella hanno denunciato un 33enne con un tirapugni e un 22enne armato di coltello a serramanico.

Denunciati anche 4 giovani sorpresi alla guida senza patente e un 59enne per ricettazione, trovato in possesso di due pistole giocattolo prive del tappo rosso.

L’operazione conferma la linea dura dell’Arma contro l’illegalità diffusa nei quartieri periferici, con un’azione mirata a contrastare reati, degrado e comportamenti pericolosi per la collettività.

