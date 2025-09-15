Nocera Superiore, conto alla rovescia per il nuovo Istituto Comprensivo Nuceria: 65 alunni e quattro nuove classi

Il corpo docente è stato ampliato con circa 20 nuovi insegnanti, così come sono stati integrati personale Ata e collaboratori.

Nocera Superiore – Si avvicina una data storica per il mondo della scuola a Nocera Superiore: il 15 settembre prenderà ufficialmente il via il nuovo Istituto Comprensivo Nuceria, con un upgrade didattico che coinvolge il territorio e l’esperienza del Primo Circolo Didattico.

La nuova scuola secondaria di primo grado partirà con quattro classi prime che accoglieranno 65 alunni. Il corpo docente è stato ampliato con circa 20 nuovi insegnanti, così come sono stati integrati personale Ata e collaboratori. Le aule sono state allestite al primo piano del plesso “Luigi Settembrini” di San Clemente, dove si trovano anche gli uffici di segreteria e del dirigente scolastico, prof. Antonio Pizzarelli.

“Il nuovo istituto offrirà un percorso formativo ampio e articolato – ha dichiarato il preside – integrando le discipline tradizionali con attività innovative legate allo sport, alle lingue, alla tecnologia e all’arte”.

Welcome Day

Il 15 settembre sarà celebrato anche un Welcome Day, con l’accoglienza degli alunni delle prime classi della secondaria alle 8.30. Alle 9.30 i ragazzi guideranno simbolicamente l’ingresso dei bambini delle prime classi della primaria, mentre alle 10.30 toccherà ai nuovi iscritti della scuola dell’infanzia, in un momento di festa e integrazione tra i vari ordini di scuola.