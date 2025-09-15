Salerno, rapina sul Lungomare: 47enne ferito alla gola con un coltello per un cellulare

La vittima è stata soccorsa e portata al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie.

Ancora allarme sicurezza nel quartiere Torrione di Salerno. Nella tarda serata di venerdì, un uomo di 47 anni è stato aggredito sul Lungomare Tafuri da un malvivente che, dopo averlo minacciato con un coltello e colpito alla gola, gli ha sottratto il telefonino prima di fuggire.

La vittima è stata soccorsa e portata al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona”, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza del 47enne e avviato le ricerche dell’aggressore.