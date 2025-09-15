Sant’Antonio Abate, al via gli screening gratuiti dell’ASL Napoli 3 Sud

Fino al 19 settembre, infatti, sarà possibile sottoporsi a una serie di screening gratuiti e a consulenze specialistiche presso il truck sanitario che sosterà nell’area parcheggio di via De Luca.

Parte oggi a Sant’Antonio Abate un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria promossa dall’ASL Napoli 3 Sud, con il supporto del Comune guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale. Fino al 19 settembre, infatti, sarà possibile sottoporsi a una serie di screening gratuiti e a consulenze specialistiche presso il truck sanitario che sosterà nell’area parcheggio di via De Luca, accanto alla Stazione dei Carabinieri.

L’accesso è libero, senza necessità di prenotazione, dalle 8:30 alle 17:00. Le prestazioni previste riguardano in particolare la prevenzione oncologica:

Pap Test per donne dai 25 ai 29 anni;

Pap Test HPV DNA per donne dai 30 ai 64 anni;

Mammografia per donne dai 50 ai 69 anni;

Distribuzione kit colon retto per uomini e donne dai 50 ai 69 anni.

Non solo prevenzione oncologica: sarà attivo anche uno sportello informativo dedicato all’orientamento ai servizi per le dipendenze territoriali, con consulenze su uso e abuso di sostanze e dipendenze comportamentali, come il gioco d’azzardo.

“Un’occasione importante – ha ricordato la sindaca Abagnale – rivolta non solo agli abatesi ma a tutti i cittadini che vorranno coglierla. La prevenzione è la prima forma di cura, e iniziative come questa aiutano a prendersi davvero cura della propria salute”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’assessore Catello Di Risi o scrivere all’indirizzo email relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it.