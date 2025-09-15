Sarno, Commissione d’accesso al Comune. Squillante: “massima collaborazione”

Il Prefetto ha nominato una commissione di accesso a Sarno. Squillante rassicura cittadini: servizi e attività comunali proseguono regolarmente.

La decisione prefettizia

Questa mattina è stata insediata, presso il Comune di Sarno, una commissione di accesso nominata dal Prefetto di Salerno. L’organismo avrà il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa, nell’ambito delle procedure ordinarie previste dalla normativa.

L’Intervento del Sindaco Squillante

Il sindaco Francesco Squillante ha scelto di informare immediatamente la cittadinanza, sottolineando che “la trasparenza e la chiarezza verso i cittadini sono alla base della nostra azione amministrativa”. Ha inoltre ribadito che l’amministrazione comunale si è resa da subito disponibile a collaborare con la commissione, con spirito di apertura e piena correttezza.

Continuità Dei Servizi Comunali

Nel suo messaggio ai suoi concittadini, Squillante ha voluto rassicurare i cittadini sul proseguimento regolare dei servizi e delle attività comunali. “La vita amministrativa della nostra comunità continua con il massimo impegno e con la coscienza serena di chi ha sempre operato nell’interesse esclusivo dei cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino, ribadendo che l’unico obiettivo resta il bene della città.

