Sarno. Scuola al via: Squillante ha incontrato studenti e docenti

Squillante ha incontrato studenti e docenti del Secondo Circolo Didattico e del De Amicis-Baccelli, ribadendo l’importanza dell’impegno condiviso.

L’Incontro con gli alunni

Questa mattina il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha visitato i plessi del Secondo Circolo Didattico di Cappella Vecchia, Lavorate e Serrazzeta, oltre all’Istituto Comprensivo Statale De Amicis – Baccelli. L’incontro ha rappresentato l’occasione per rivolgere un augurio agli alunni, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico in occasione dell’avvio del nuovo anno

Un messaggio di speranza e condivisione

“Il primo giorno di scuola è un momento speciale, che segna l’avvio di un percorso di impegno e di crescita condivisa” – ha dichiarato Squillante. Le sue parole hanno voluto sottolineare il valore della scuola come luogo non solo di apprendimento, ma anche di relazioni e responsabilità comuni, dove bambini e ragazzi possono crescere in armonia con la comunità.

L’Importanza della Scuola nella comunità

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno al mondo scolastico, riconoscendo negli istituti cittadini un pilastro fondamentale per la formazione delle nuove generazioni. Il messaggio del sindaco ha voluto ricordare che la scuola rappresenta il cuore della comunità, un punto di riferimento per famiglie e studenti, e una risorsa da tutelare e valorizzare costantemente.

