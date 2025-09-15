Scafati. Bollette Consorzio di Bonifica, Aliberti: «Se le firme sono false denunciate, ma i contributi vanno pagati»

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, è intervenuto sui social per chiarire la questione relativa alle bollette del Consorzio di Bonifica che stanno arrivando in questi giorni ai cittadini, spesso accompagnate da lamentele e dubbi sulla regolarità delle notifiche.

«Molti di voi – ha scritto il primo cittadino – mi stanno comunicando l’arrivo delle bollette del Consorzio di Bonifica con aggravio di spesa. Alcuni lamentano di non aver mai firmato la ricevuta di consegna. Se fosse vero, sarebbe gravissimo: vi invito ad andare dai Carabinieri a denunciare l’accaduto».

Aliberti ha però precisato che, indipendentemente da eventuali irregolarità nella notifica, il tributo resta comunque dovuto: «La bolletta, però, va pagata». Chi invece non ha ricevuto alcun avviso potrà recarsi direttamente agli uffici del Consorzio di Bonifica di Nocera per ritirare la propria bolletta.

Il sindaco ha colto l’occasione anche per rassicurare i cittadini riguardo alla Tari: «Non applicheremo nessun aggravio di spesa, anche se le bollette stanno arrivando in ritardo. Se non avete ricevuto l’avviso, potete farne richiesta direttamente al Comune».

Con questo intervento, Aliberti ha voluto ribadire la necessità di rispettare gli obblighi contributivi, pur sollecitando i cittadini a segnalare con fermezza eventuali anomalie nelle procedure di notifica.