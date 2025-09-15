Vigile schiaffeggia un cittadino a Pagani: trasferito a mansioni d’ufficio in attesa di commissione disciplinare

Pagani (SA) – Sarà trasferito a mansioni d’ufficio l’agente della Polizia Locale di Pagani accusato di aver schiaffeggiato un cittadino durante un controllo stradale. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello Prisco, in attesa che la commissione disciplinare definisca, nel contraddittorio tra le parti, quanto avvenuto.

L’episodio risalirebbe alla mattina del 12 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista avrebbe commesso delle infrazioni al Codice della Strada e sarebbe stato sanzionato. Durante il controllo, però, gli animi si sarebbero accesi: l’agente avrebbe reagito con uno schiaffo e uno scappellotto sulla nuca, ripresi in un video da un passante e diventati virali sui social, pubblicati anche dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Nel frattempo, un secondo agente cercava di riportare la calma.

Il Comune di Pagani ha aperto un’indagine interna. Il sindaco Prisco e il Comandante della Polizia Municipale, Lucio D’Apolito, hanno condannato l’episodio, sottolineando che “gli atti di violenza non sono tollerati” e che “tali condotte saranno punite come previsto dalla legge”.

L’agente coinvolto è stato trasferito al comando di via Pittoni, dove svolgerà solo attività d’ufficio, mentre l’indagine interna dovrà chiarire le dinamiche dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato al gesto.