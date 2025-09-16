Acciaroli, 80enne di Cava muore in spiaggia per malore improvviso

Una giornata di mare si è trasformata in tragedia ad Acciaroli: un uomo di 80 anni, originario di Cava de’ Tirreni, è deceduto a causa di un improvviso malore. L’anziano, in vacanza nel Cilento con due amici, si è accasciato sulla battigia nella tarda mattinata di ieri.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Misericordia di Ascea e l’equipaggio dell’eliambulanza del 118, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione l’uomo non ce l’ha fatta.

I carabinieri della stazione di Pollica hanno effettuato i rilievi di rito e informato il magistrato di turno, che ha disposto gli accertamenti necessari. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.