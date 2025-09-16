Afragola, l’orrore sull’omicidio di Martina: “Colpita alla testa e forse viva mentre veniva nascosta

Nuovi, agghiaccianti dettagli emergono dall’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne trovata senza vita il 28 maggio in un edificio abbandonato dell’ex stadio “Moccia” di Afragola (Napoli).

Secondo la consulenza medico-legale di Raffaella Salvarezza, incaricata dalla Procura, la giovane potrebbe essere stata ancora in vita quando l’ex fidanzato Alessio Tucci, oggi reo confesso, nascose il corpo sotto un armadio.

Dalle perizie risulta che la ragazza sia stata colpita quattro volte alla testa, sempre da dietro: l’ultimo colpo quando il capo era già poggiato a terra. Martina avrebbe anche tentato di difendersi mentre l’aggressore le premeva le mani sul volto.

L’epoca della morte, secondo la relazione, è retrodatabile a 36-72 ore prima dell’esame esterno effettuato il 28 maggio, due giorni dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre.