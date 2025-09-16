Anacapri, doppio intervento dei carabinieri: due escursionisti soccorsi nello stesso giorno

Giornata intensa quella di ieri ad Anacapri, segnata da due distinti episodi di escursionisti in difficoltà, entrambi fortunatamente conclusi con un lieto fine grazie al pronto intervento dei carabinieri.
Il primo allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando un 31enne residente nel Nisseno, durante la discesa a piedi dal Monte Solaro, ha smarrito l’orientamento finendo in una zona impervia dalla quale non riusciva più a risalire.
L’uomo, in evidente difficoltà, ha contattato il 112: immediato l’intervento dei militari della Stazione di Anacapri, che lo hanno localizzato, raggiunto e aiutato a risalire il pendio, prestando anche i primi soccorsi.
Poche ore più tardi, con il calare della sera, un altro 31enne originario della provincia di Matera si è perso nei pressi di via Castagnelle, sempre ad Anacapri.
Questa volta sono stati i carabinieri della Stazione di Capri ad attivarsi: mantenendo un costante contatto telefonico con l’uomo, lo hanno rintracciato prima che la batteria del suo smartphone si esaurisse.
Nonostante la paura e la stanchezza, l’escursionista è stato ritrovato in buone condizioni di salute.
Una doppia operazione che conferma l’importanza della tempestività dei soccorsi e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, soprattutto in contesti naturalistici che, seppur affascinanti, possono nascondere insidie per chi non conosce a fondo il territorio.