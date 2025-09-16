Angri. Addio Francuccio: con te va via mezzo secolo di sapori e ricordi in Piazza Trivio

C’erano le sere d’estate, quelle che profumavano di musica, risate e fuochi d’artificio.

E in mezzo a quell’atmosfera, un appuntamento era imprescindibile: fermarsi ai tavolini del chiosco di Francuccio, in Piazza Trivio la strada su Corso Vittorio Emanuele .

Il suo chiosco non era solo un luogo dove mangiare, ma un punto d’incontro. Un piccolo palcoscenico della vita quotidiana, dove generazioni diverse si ritrovavano per condividere un piatto semplice e autentico.

Prima c’era papà Vincenzo, poi Francesco insieme alla mamma, poi con la moglie Rosa: per oltre cinquant’anni quel chiosco ha custodito sorrisi, confidenze e tradizioni, senza mai perdere il calore e l’ospitalità di chi fa questo mestiere con amore.

Chi passava di lì non poteva resistere alle lumache di terra al peperoncino, ai lupini, ai ceci salati. Ma il vero protagonista restava sempre lui: ‘o père e ‘o musso, condito con sale e limone, a volte arricchito da Franco con olive verdi e lupini non mancava poi la Caponata, le lumache al peperoncino e sfizi vari. Bastava una birra fresca per completare la magia.

Era street food, sì, ma aveva il sapore della memoria. Per i bambini era la scoperta di gusti forti e genuini, per gli adulti uno sfizio da condividere nelle serate estive, per tutti un rito che scandiva il tempo. E se lo portavi a casa in cartoccio, quel profumo di limone ti riempiva la cucina, riportando con sé l’allegria della piazza.

Non era un’invenzione recente: a Napoli, i “carnacuttari” cucinavano già secoli fa quelle carni considerate “di scarto” nelle cucine nobiliari francesi. Era la saggezza popolare che trasformava il poco in festa, il semplice in speciale. E così, nel cuore dei paesi vesuviani, ‘o père e ‘o musso è diventato molto più di un piatto: è identità, è radice.

Da questa sera, quel chiosco non alzerà più la sua saracinesca. Restano i ricordi, le estati passate, i sapori che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di tanti. Restano le immagini di Francuccio che oggi si è spento a 60anni, lui sempre con il coltello in mano, pronto a tagliare quei pezzi in piccoli bocconi, condirli con tanto limone e sale, e servirli in un foglio di carta che profumava di festa.

Un luogo così non chiude mai davvero. Resta nei racconti, nei sorrisi, nella memoria collettiva. Perché ogni volta che qualcuno assaggerà un “père e musso” con sale e limone, quel chiosco tornerà a vivere.

Questo era Franco, un ragazzo conosciuto nel lontano 1989 che fino a ieri era un mio punto di riferimento per riaffiorare i tanti ricordi degli anni passati.

Alla famiglia la Redazione di Agro24 possano giungere le nostre Sentite condoglianze.