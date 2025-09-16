Blitz antidroga al Parco Verde di Caivano: arrestato pusher 27enne

I Carabinieri sequestrano cocaina, crack e un libro mastro con cifre e sigle riconducibili allo spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Caivano hanno eseguito un blitz nel Parco Verde, noto quartiere della città, arrestando C. M., 27enne originario di Maddaloni già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, rinvenendo 10 dosi di cocaina e crack pronte per la vendita, materiale per il confezionamento della droga e 1.675 euro in contanti.

Tra gli oggetti sequestrati anche un libro mastro contenente sigle e numeri ritenuti collegati ad attività illecite.

L’uomo, nato a Maddaloni il 4 maggio 1998, è stato condotto in caserma e posto agli arresti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.