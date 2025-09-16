Boscoreale, scuole in condizioni drammatiche: aule vuote e strutture inagibili. La protesta delle mamme

Ancora una volta le scuole del territorio campano finiscono al centro delle polemiche per le condizioni in cui sono costretti a studiare i più piccoli. A Boscoreale la situazione appare particolarmente grave: aule vuote, strutture dichiarate inagibili e un continuo rimpallo di responsabilità tra istituzioni e dirigenza scolastica hanno scatenato la protesta dei genitori.

La segnalazione delle mamme: “Aule senza materiale, i nostri figli dimenticati”

A denunciare il caso è stata una mamma di un bambino della scuola dell’infanzia Cangemi, che si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a nome di numerosi genitori.

“Parliamo di bambini di 4 e 5 anni – racconta – che hanno iniziato il nuovo anno scolastico in aule prive di qualsiasi materiale. È da febbraio che la succursale della scuola è stata chiusa dopo i controlli per inagibilità, con crepe esterne preoccupanti. Quando abbiamo chiesto chiarimenti alla preside, ci siamo ritrovati davanti a un continuo scaricabarile: il Comune accusa la preside, la preside il Comune. Intanto i nostri figli restano senza una scuola dignitosa”.

Le immagini inviate dai genitori parlano da sole: scaffali e armadietti completamente vuoti, spazi che dovrebbero accogliere i più piccoli ridotti a simbolo di un vuoto educativo e istituzionale.

L’intervento di Borrelli: “Un dovere garantire scuole sicure”

Il deputato Borrelli ha raccolto la denuncia delle famiglie, sottolineando la gravità della vicenda:

“Non possiamo tollerare che i nostri bambini vengano trattati in questo modo. Scuole inagibili, aule prive persino del materiale di base, rimpalli di responsabilità che lasciano le famiglie da sole di fronte a un diritto fondamentale: quello all’istruzione. Non è accettabile che a Boscoreale, come in tante altre realtà della Campania, il futuro dei più piccoli venga mortificato da inefficienze e abbandono”.

Borrelli ha quindi annunciato la richiesta di chiarimenti immediati al Comune e alla dirigenza scolastica, sollecitando un intervento urgente: “Garantire scuole sicure, dignitose e attrezzate non è un favore, ma un dovere delle istituzioni”.

Una situazione che si ripete

Il caso della scuola Cangemi non sembra essere un episodio isolato. Negli ultimi anni in Campania si sono moltiplicate le denunce relative a edifici scolastici inadeguati, con problemi di manutenzione, spazi non conformi e mancanza di materiali. Una condizione che rischia di trasformarsi in un’emergenza strutturale, mettendo a repentaglio non solo il diritto allo studio, ma anche la sicurezza degli alunni.