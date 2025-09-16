Campo sportivo a San Valentino Torio lavori verso la conclusione

Il sindaco di San Valentino Torio, Strianese rassicura cittadini e associazioni: il campo sportivo comunale sarà pronto entro ottobre con spazi rinnovati e funzionali

Attività di sopralluogo e verifica dello stato dei lavori

Il sindaco Michele Strianese, insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero e al Rup del procedimento architetto Onofrio Abronzo, hanno effettuato un sopralluogo presso il campo sportivo comunale di San Valentino Torio. Insieme alla ditta incaricata è stato fatto il punto sulla situazione e sui tempi previsti per l’ultimazione dell’intervento.

Tempi di completamento e rassicurazioni alla cittadinanza

Dalla ricognizione tecnica è emerso che saranno necessarie almeno altre tre settimane di lavoro per completare le opere. L’amministrazione ha rassicurato appassionati e associazioni sportive, confermando che l’obiettivo è consegnare la struttura entro la fine di ottobre, in modo da consentirne il pieno utilizzo già nelle prossime settimane.

Lavori in corso e primo lotto funzionale

Gli interventi in atto riguardano la pulizia degli spazi esterni, la ristrutturazione degli spogliatoi, la resinatura dei campi da basket e tennis, la posa in opera delle reti para palle, la messa in sicurezza dell’area attrezzata e la recinzione antisfondamento. Una volta completate queste opere si potrà disporre di una struttura polifunzionale fruibile, almeno per quanto riguarda il primo lotto funzionale.

Le dichiarazioni del sindaco Michele Strianese

Il sindaco Michele Strianese e l’amministrazione comunale hanno sottolineato che i lavori procedono in maniera spedita e con l’obiettivo di consegnare alla comunità una struttura sportiva moderna, funzionale e sicura.

