Grave incidente nella zona industriale di Sarno: due giovani in codice rosso

Un violento incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 23, in via Ingegno, nei pressi dell’area industriale di Sarno.
Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un motociclo e un’automobile. Ad avere la peggio due giovani, trasportati d’urgenza all’ospedale di Sarno in codice rosso: le loro condizioni risultano gravissime.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, che resta ancora poco chiara.