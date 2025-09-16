Liquori alla marijuana: blitz dei Carabinieri a Sant’Antonio Abate, arrestato un 24enne

Sequestrate 50 bottigliette di “infuso verde” insieme a marijuana e materiale per lo spaccio. Proseguono le indagini sul mercato degli alcolici stupefacenti

Non solo bustine e dosi pronte: lo spaccio si reinventa e trova nuove vie per sorprendere consumatori e forze dell’ordine.

È quanto emerge dall’ultimo blitz dei Carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia, che hanno arrestato un 24enne del posto.

Durante la perquisizione nell’abitazione del giovane, i militari hanno rinvenuto 126 grammi di marijuana nascosti in un barattolo di latte in polvere, circa 1.000 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

A far scattare l’operazione non è stato solo il ritrovamento di droga e denaro, ma soprattutto la scoperta di una cinquantina di bottigliette di vetro contenenti un liquido verdastro: un liquore artigianale alla marijuana, pronto per essere immesso sul mercato come “drink alternativo” dall’effetto stupefacente.

Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Intanto, le indagini proseguono per ricostruire la rete di distribuzione e comprendere la portata del fenomeno, che segna un’ulteriore evoluzione nell’offerta di sostanze illecite.

Un episodio che si inserisce in un contesto più ampio: dai “francobolli” di LSD agli “svapo” drogati, dalle polveri di funghi allucinogeni ai mix inediti con alcolici, lo scenario dello sballo continua ad arricchirsi di varianti sempre più insolite, mantenendo però costante la domanda di narcotici tradizionali.