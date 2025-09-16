Napoli, arrestato 50enne accusato di due rapine a mano armata

Fermato ad Arzano dai Carabinieri: sequestrata pistola scenica e denaro contante, l’uomo è in carcere a Poggioreale

Da
Redazione
-

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un fermo nei confronti di un 50enne di Arzano, ritenuto gravemente indiziato di due rapine commesse ai danni di supermercati tra Napoli e Casavatore.

La prima azione criminale risale al 12 settembre, quando l’uomo avrebbe minacciato con una pistola una dipendente di un esercizio in via Niutta, costringendola a consegnare l’incasso.

Tre giorni più tardi, il 15 settembre, un secondo colpo con le stesse modalità: arma puntata contro la cassiera di un supermercato in via Guglielmo Marconi a Casavatore.

Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i militari del Nucleo Operativo hanno ricostruito spostamenti, scooter e abbigliamento dell’indiziato, fino a individuarlo nella sua abitazione.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sella dello scooter la pistola scenica – priva del tappo rosso – presumibilmente utilizzata per le rapine, oltre a una somma di denaro compatibile con l’ultimo colpo.

In casa, inoltre, sono stati sequestrati gli indumenti indossati durante le azioni criminose.

Il 50enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale, dove resta in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore