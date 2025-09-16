Napoli, Centro Direzionale: proposta di lavoro shock per un aspirante cameriere

Il Centro Direzionale di Napoli è uno dei poli nevralgici della città: grattacieli, uffici, migliaia di lavoratori che ogni giorno affollano bar, gastronomie e ristoranti della zona durante la pausa pranzo. Ma dietro l’apparente vitalità economica, emergono ancora una volta storie di sfruttamento lavorativo che fanno discutere.

Sui canali social del deputato napoletano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è comparsa in queste ore la segnalazione di un annuncio a dir poco vergognoso. Un bar del Centro Direzionale avrebbe offerto a un aspirante cameriere un impiego dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio, con breve pausa pranzo, per un totale di circa 50 ore settimanali. La retribuzione proposta? 150 euro a settimana, pari a circa 3 euro l’ora.

Le mansioni indicate riguardavano “consegna e servizio ai tavoli”, ma al di là delle ore eccessive e della paga ridicola, ciò che ha indignato è l’assenza totale di riferimenti a un contratto regolare. In altre parole, un lavoro in nero a condizioni insostenibili.

La reazione degli utenti non si è fatta attendere. «Per 150 euro a settimana vuol dire che cerca uno schiavo, non un collaboratore», scrive un cittadino. Un altro rincara la dose: «Poi dicono che i giovani non vogliono lavorare, ma come si fa se in giro ci sono parassiti che cercano solo di sfruttare?».

L’episodio, denunciato pubblicamente, torna a mettere in evidenza il problema del lavoro sommerso e del precariato, soprattutto nel settore della ristorazione. Nonostante i controlli e le campagne di sensibilizzazione, le offerte indecenti continuano a proliferare, specialmente in contesti dove la domanda di personale è costante e la concorrenza tra attività è alta.

Un fenomeno che, oltre a ledere la dignità dei lavoratori, mina anche la reputazione di un’intera categoria di imprenditori, molti dei quali rispettano le regole e garantiscono condizioni dignitose. Ma finché certe pratiche resteranno diffuse e impunite, sarà difficile invertire la rotta.