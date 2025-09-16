Nocera Inferiore e Roccapiemonte, nominati due nuovi vicari parrocchiali

Il vescovo monsignor Giuseppe Giudice ha nominato due nuovi vicari parrocchiali che collaboreranno con le comunità di Nocera Inferiore e Roccapiemonte.
Don Alfonso Santoriello è il nuovo vicario parrocchiale di San Giovanni Battista a Roccapiemonte, che comprende anche il territorio di Santa Maria del Ponte, sotto la guida del parroco don Giuseppe Ferraioli.
Don Emanuele Ruggiero, sacerdote ordinato lo scorso marzo, è invece il nuovo vicario parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo a Nocera Inferiore, nel rione Piedimonte, affidata al parroco don Giuseppe Villani.
Monsignor Giudice ha ringraziato entrambi i sacerdoti per aver accettato l’incarico, augurando a loro e alle rispettive comunità un fruttuoso ministero pastorale.