Nocera Inferiore e Roccapiemonte, nominati due nuovi vicari parrocchiali

Il vescovo monsignor Giuseppe Giudice ha nominato due nuovi vicari parrocchiali che collaboreranno con le comunità di Nocera Inferiore e Roccapiemonte.

Da
Redazione
-

Il vescovo monsignor Giuseppe Giudice ha nominato due nuovi vicari parrocchiali che collaboreranno con le comunità di Nocera Inferiore e Roccapiemonte.

Don Alfonso Santoriello è il nuovo vicario parrocchiale di San Giovanni Battista a Roccapiemonte, che comprende anche il territorio di Santa Maria del Ponte, sotto la guida del parroco don Giuseppe Ferraioli.

Don Emanuele Ruggiero, sacerdote ordinato lo scorso marzo, è invece il nuovo vicario parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo a Nocera Inferiore, nel rione Piedimonte, affidata al parroco don Giuseppe Villani.

Monsignor Giudice ha ringraziato entrambi i sacerdoti per aver accettato l’incarico, augurando a loro e alle rispettive comunità un fruttuoso ministero pastorale.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore