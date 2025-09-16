Pagani, lavori di manutenzione straordinaria al Pittoni: gli studenti torneranno a scuola entro dieci giorni

Partiranno nelle prossime ore i lavori di manutenzione straordinaria presso l’edificio scolastico Pittoni di Pagani. L’intervento, coordinato dalla Provincia di Salerno, avrà una durata massima di dieci giorni, al termine dei quali gli studenti potranno rientrare regolarmente nelle aule.

Le rassicurazioni arrivano direttamente dal dirigente capo dell’Edilizia Scolastica della Provincia di Salerno, l’ingegnere Lizio, tramite il consigliere provinciale Gerardo Palladino, che si è interfacciato costantemente con gli uffici provinciali dopo aver appreso della criticità.

«Siamo stati allertati dalla dirigente scolastica mercoledì scorso – ha spiegato il sindaco Lello De Prisco – e ho provveduto immediatamente a sollecitare la Provincia affinché gli interventi fossero celeri. Ci dispiace molto per i disagi arrecati agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico, ma la criticità ha sorpreso anche noi. Con l’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco, ci siamo attivati sin da subito per affiancare la Provincia nell’individuazione della soluzione migliore».

Il primo cittadino ha inoltre ribadito con forza l’importanza del plesso per la comunità locale: «In poche settimane gli alunni torneranno nella propria scuola. Ne approfitto per sottolineare che il Pittoni è un istituto scolastico paganese e tale rimarrà».