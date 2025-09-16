Pompei, la Casa del Tiaso svelata tra affreschi e archeofood sociale

Un nuovo volume invita i visitatori a immergersi nella bellezza degli affreschi della Casa del Tiaso a Pompei, tra banchetti, Dioniso e figure femminili inusuali per l’epoca. Il libro, Scavando Pompei. La casa del Tiaso e il suo mondo, è curato da Gabriel Zuchtriegel.

Un nuovo volume invita i visitatori a immergersi nella bellezza degli affreschi della Casa del Tiaso a Pompei, tra banchetti, Dioniso e figure femminili inusuali per l’epoca. Il libro, Scavando Pompei. La casa del Tiaso e il suo mondo, è curato da Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, e racconta passo dopo passo le scoperte effettuate durante gli scavi, tra cui colonne imponenti e cunicoli risalenti al periodo borbonico.

La presentazione si è svolta sulla terrazza della Casina dell’Aquila, in contemporanea con l’apertura di Chora WineArcheoFood, il principale punto di ristorazione interno agli Scavi. La struttura si avvale della collaborazione dei ragazzi della cooperativa Il Tulipano, impegnati in un progetto di agricoltura sociale: coltivano prodotti agricoli nelle aree del parco archeologico, trasformati poi in piatti serviti dal ristorante, gestito da Cirfood. “Questa sinergia trasforma un progetto sociale in progetto economico”, ha spiegato Giovanni Minucci, presidente del Tulipano.

Zuchtriegel ha sottolineato come il termine “archeofood” non si riferisca al cibo dei pompeiani del 79 d.C., ma alla reinterpretazione della cultura e dei prodotti locali tradizionali. Il direttore ha inoltre illustrato la complessità della manutenzione del patrimonio: “Ogni anno servono circa 30 euro per metro quadrato per conservare gli oltre 400mila ambienti affrescati. Solo il 7% ha copertura di protezione”.

Tra le scoperte più sorprendenti, un’area affrescata con nature morte, cacciagione e un banchetto sontuoso, oltre al corteo di Dioniso con baccanti, danzatrici e satiri, in cui le donne, con i capelli sciolti simbolo di insubordinazione, impugnano la spada, un dettaglio unico per l’epoca.

“Venire qui significa capire che anche dietro ai servizi aggiuntivi come la ristorazione c’è etica e bellezza del fare insieme, senza escludere nessuno, un messaggio che vogliamo trasmettere a tutti i visitatori di Pompei”, ha concluso Zuchtriegel.