Riapre l’asilo Nido Comunale “D’Andrea” a San Valentino Torio (Video)

A San Valentino Torio prima giornata di attività ludiche all’asilo nido comunale con numerose iscrizioni e attenzione educativa della consortile Agro Solidale.

Giornata di Festa per la Riapertura

Una giornata di festa ha segnato il primo giorno di attività ludiche all’asilo nido Odorico D’Andrea di San Valentino Torio. La struttura comunale, gestita dalla consortile Agro Solidale, ha riaperto dopo la pausa estiva, accogliendo con entusiasmo i piccoli ospiti e le loro famiglie.

Numerose Iscrizioni e Partecipazione

Il nuovo anno educativo registra numerose iscrizioni, come evidenziato dalla delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano, che ha sottolineato la risposta positiva delle famiglie e la vivace partecipazione dei bambini alle attività programmate.

Il Ruolo della Consortile Agro Solidale

La consortile Agro Solidale continua a svolgere un ruolo decisivo, sostenendo la rete degli asili nido comunali e promuovendo servizi educativi di qualità per la prima infanzia, contribuendo a rendere l’asilo un punto di riferimento per la comunità.

Elezioni ad Angri: il trionfo del parolismo e dei candidati “usa e getta”