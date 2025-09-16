San Marzano sul Sarno celebra la scuola e l’integrazione (video)

San Marzano sul Sarno. Inizio dell’anno scolastico con amministratori e assessori che pongono l’attenzione sull’integrazione e il valore educativo delle scuole cittadine.

Inizio dell’anno scolastico

San Marzano sul Sarno. L’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Annunziata ha preso parte all’apertura del nuovo anno scolastico in città, accogliendo gli alunni della comunità cittadina insieme agli assessori Pasqualina Forsellino, Vincenzo Marrazzo e Raffaele Belvedere. L’incontro con studenti e famiglie ha segnato un momento di festa e partecipazione civile.

Focus sull’integrazione scolastica

L’assessore Pasqualina Forsellino ha espresso particolare soddisfazione per l’inizio dell’anno educativo e ha sottolineato l’importanza dell’integrazione scolastica nella realtà cittadina dell’Agro. La scuola viene identificata come principale agenzia educativa, capace di agire da collante sociale in un contesto sempre più multiculturale e dinamico.

La scuola come punto di riferimento sociale

La città, divenuta una vera melting pot, trova nella scuola un elemento fondamentale per la coesione sociale. L’attenzione alle politiche educative e all’inclusione rappresenta un impegno concreto dell’amministrazione per sostenere famiglie e giovani, promuovendo la partecipazione e la cittadinanza attiva.

