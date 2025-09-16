San Valentino Torio, sventato furto in azienda: inseguimento nella notte

I malviventi si sono divisi durante la fuga: la Punto è stata abbandonata nella zona industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore.

Ennesimo colpo sventato nell’Agro nocerino-sarnese. Nella notte scorsa, a San Valentino Torio, in via Zeccagnuolo, una pattuglia della vigilanza privata Astrea ha sorpreso quattro uomini incappucciati mentre tentavano di forzare un furgone Fiat Fiorino. Accanto a loro erano parcheggiati un’Audi nera e una Fiat Punto bianca.

L’immediato intervento dei carabinieri e delle altre società di vigilanza notturna — Security Sat, La Torre e Security Service — ha dato il via a un inseguimento durato circa un’ora. I malviventi si sono divisi durante la fuga: la Punto è stata abbandonata nella zona industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore, dopo aver forzato una sbarra, mentre l’Audi è riuscita a immettersi sull’autostrada Nocera-Pagani, come riporta “Il Mattino“.

Sono in corso le indagini per accertare se si tratti di una delle bande organizzate che, da oltre un anno, operano nell’area nord della provincia.