San Valentino Torio, sventato furto in azienda: inseguimento nella notte

I malviventi si sono divisi durante la fuga: la Punto è stata abbandonata nella zona industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore.

Da
Redazione
-

Ennesimo colpo sventato nell’Agro nocerino-sarnese. Nella notte scorsa, a San Valentino Torio, in via Zeccagnuolo, una pattuglia della vigilanza privata Astrea ha sorpreso quattro uomini incappucciati mentre tentavano di forzare un furgone Fiat Fiorino. Accanto a loro erano parcheggiati un’Audi nera e una Fiat Punto bianca.

L’immediato intervento dei carabinieri e delle altre società di vigilanza notturna — Security Sat, La Torre e Security Service — ha dato il via a un inseguimento durato circa un’ora. I malviventi si sono divisi durante la fuga: la Punto è stata abbandonata nella zona industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore, dopo aver forzato una sbarra, mentre l’Audi è riuscita a immettersi sull’autostrada Nocera-Pagani, come riporta “Il Mattino“.

Sono in corso le indagini per accertare se si tratti di una delle bande organizzate che, da oltre un anno, operano nell’area nord della provincia.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore