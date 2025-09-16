Scafati Avagnano solleva dubbi su spese del Palamangano

15 Mila euro per 30 poltrone

Scafati. La Determina N. 264 del 11/09/2025 ha impegnato circa 15 mila euro per l’acquisto di 30 poltrone sportive al Palamangano, con un costo unitario di 500 euro. La spesa ha suscitato le critiche del consigliere comunale Gennaro Avagnano, che denuncia una gestione delle priorità della pubblica amministrazione secondo lui discutibile e poco trasparente.

Spese e priorità sportive

“Premesso che nessuno è contrario allo sport – afferma Avagnano – una pubblica amministrazione dovrebbe avere priorità più sensate. L’istruzione, la manutenzione degli uffici e delle altre strutture sportive non possono passare in secondo piano. Spendere 60 mila euro in due mesi solo per il Palamangano, a fronte di soli 80 mila euro impegnati per tutte le scuole di Scafati, non è sinonimo di buona amministrazione”.

Problemi negli uffici comunali

Secondo Avagnano, la disparità tra investimenti nello sport e interventi essenziali evidenzia criticità nella gestione: “Negli uffici comunali i dipendenti chiedono nuovi arredi, PC e software. La porta di ingresso del palazzo comunale non si chiude, la sbarra del parcheggio è guasta e l’ascensore arriva solo al secondo piano. Tutto questo mentre si spendono soldi per poltrone sportive a 500 euro ciascuna”.

Trasparenza e controllo

“È sorprendente – continua Avagnano – che la Commissione Bilancio non abbia mai analizzato costi e ricavi delle strutture sportive. Già mesi fa avevo sollecitato i colleghi a verificare la questione, ma nulla è stato fatto. Sarò io a richiedere tutta la documentazione, così i cittadini sapranno quanto e come queste spese ricadono sulla comunità e chi ne trae vantaggio”.

Questioni aperte e prospettive

Avagnano conclude con un appello alla responsabilità dell’amministrazione: “Da un mese non abbiamo ditta né servizio per la pubblica illuminazione, mentre i soldi vengono impegnati per poltrone sportive. Se queste sono le priorità della giunta, io mi dichiaro distinto e distante. I cittadini meritano chiarezza, efficienza e rispetto delle risorse pubbliche”.

