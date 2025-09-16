Scafati, investimenti record su scuole e impianti sportivi: “Una priorità per la città”

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato un pacchetto di interventi di grande rilievo che riguarda sia l’edilizia scolastica che le strutture sportive del territorio.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato un pacchetto di interventi di grande rilievo che riguarda sia l’edilizia scolastica che le strutture sportive del territorio. Un piano di manutenzione e sviluppo che, tra fondi comunali, risorse PNRR e finanziamenti recuperati, supera complessivamente diversi milioni di euro.

Scuole al centro dell’agenda amministrativa

“Le scuole sono una priorità”, ha ribadito il primo cittadino. Nel dettaglio, sono previsti:

80 mila euro per lavori di manutenzione ordinaria;

500 mila euro già programmati per interventi straordinari;

500 mila euro stanziati dal bilancio comunale per la nuova scuola di Mariconda;

1 milione di euro recuperato da fondi perenti dimenticati presso la Cassa Depositi e Prestiti, destinati al completamento del Polo scolastico;

quasi 4 milioni di euro dal PNRR per il completamento delle strutture di via Tenente Iorio e via Genova.

A questi investimenti si aggiungono interventi immediati, come la revisione delle caldaie negli istituti cittadini, per garantire la piena funzionalità e la sicurezza delle aule.

Sport per tutti, dai professionisti ai giovani

L’attenzione dell’amministrazione non si ferma alle scuole. Aliberti ha sottolineato anche l’impegno sulle strutture sportive comunali, che saranno valorizzate e rese accessibili non solo alle società professionistiche di basket e calcio, ma anche alle tante associazioni dilettantistiche che lavorano quotidianamente con i giovani.

Una visione di crescita per la comunità

“Se la matematica non è un’opinione – ha dichiarato il sindaco – l’attenzione verso le scuole e le strutture sportive è massima. Vogliamo garantire spazi sicuri, moderni e accoglienti ai nostri ragazzi e a tutta la comunità”.