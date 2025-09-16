Scafati punta sullo sport: lavori in corso al Palamangano e allo Stadio Comunale

La città si prepara a vivere una nuova stagione all’insegna dello sport e della valorizzazione degli spazi pubblici dedicati alle attività sportive.

Scafati – La città si prepara a vivere una nuova stagione all’insegna dello sport e della valorizzazione degli spazi pubblici dedicati alle attività sportive. Il sindaco Pasquale Aliberti ha annunciato nelle scorse ore l’avvio di importanti interventi presso le principali strutture cittadine: il Palamangano e lo Stadio Comunale.

Al PalaMangano, cuore pulsante della pallacanestro scafatese, proseguono i lavori di manutenzione già avviati con il rifacimento del parquet, un intervento che mira a garantire standard sempre più elevati sia per le squadre professionistiche che per le numerose associazioni sportive locali.

Parallelamente, allo Stadio Comunale sono partite le operazioni di posizionamento del nuovo manto erboso, un passo fondamentale per restituire alla struttura un terreno di gioco moderno e adeguato alle esigenze delle società e dei giovani atleti che lo vivono quotidianamente.

«Lavoriamo per dare alla città – ha sottolineato Aliberti – luoghi di intrattenimento e di sport all’altezza delle grandi squadre che rappresentano Scafati fuori regione, ma anche delle tante associazioni che svolgono un ruolo fondamentale con i nostri giovani».

Gli interventi rientrano in un progetto più ampio di rilancio delle cosiddette “piazze dello sport” scafatesi, spazi non solo per l’attività agonistica ma anche per la socialità e l’aggregazione.