Torre Annunziata intitola un asilo a Giancarlo Siani: il ricordo del cronista ucciso dalla camorra

A 39 anni dal suo assassinio per mano della camorra, Giancarlo Siani continua a vivere nel ricordo delle comunità. Il 19 settembre, alle 10.30, a Torre Annunziata — la città vesuviana da cui il giovane giornalista de Il Mattino lavorava come corrispondente — sarà intitolato a lui un asilo nido in via Parini, su iniziativa del Comune.
La memoria di Siani, ucciso il 23 settembre 1985 a soli 26 anni, rivive anche attraverso il libro Con la schiena dritta (Marotta & Cafiero), che raccoglie i suoi articoli e numerose testimonianze. Il volume sarà presentato il 5 ottobre a Palazzo Reale, nell’ambito del Campania Libri Festival, come anticipato da Ludovica Siani, vicepresidente della Fondazione Siani.