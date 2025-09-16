Varcaturo, maxi-sequestro dei Carabinieri: arrestata 41enne con 5 chili di hashish in casa

Un’operazione di controllo a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania ha portato a un arresto rilevante a Varcaturo.

I militari della sezione radiomobile, impegnati in perquisizioni mirate lungo il litorale flegreo, hanno fatto irruzione in un’abitazione di via Madonna del Pantano, scoprendo un ingente quantitativo di droga.

All’interno della casa di una 41enne incensurata, i carabinieri hanno rinvenuto 5 chili di hashish, suddivisi in 50 panetti da 100 grammi ciascuno, accuratamente nascosti tra i panni sporchi.

Durante la perquisizione, sono state trovate anche sei cartucce calibro 9×21 custodite nel comodino della camera da letto.

La sostanza stupefacente e le munizioni sono state immediatamente sequestrate. La donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e si trova ora in attesa di giudizio.